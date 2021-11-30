Тульский минздрав опроверг слухи о закрытии детского неврологического отделения в Новомосковске

Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi

В социальных сетях жители Узловой сообщили о закрытии детского неврологического отделения в Новомосковской городской больницы. Это единственное профильное отделение, куда скорые свозят больных детей из Новомосковска, Узловой, Донского, Северо-Задонска и ближайших населённых пунктов.

Авторы поста сообщили, что маленьких пациентов «расселили» по разным отделениям, невзирая на то, что им нужен особый подход и специальное лечение. Мы обратились за комментарием в министерство здравоохранения Тульской области. Нам сообщили, что эта информация не соответствует действительности:

«Отделение неврологии в филиале № 1 Новомосковской ГКБ продолжает работу в штатном режиме. В настоящее время там лежат 10 детей. Проводятся все необходимые обследования, пациентов наблюдает профильный врач-невролог».