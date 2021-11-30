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Туляк задолжал сыновьям 1,8 млн рублей алиментов
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Туляк задолжал сыновьям 1,8 млн рублей алиментов

Судебные приставы ограничили его в праве управления транспортным средством и закрыли выезд за рубеж.

В тульском отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию находится исполнительное производство в отношении 46-летнего мужчины.

Туляк долгое время не платил алименты на содержание двоих несовершеннолетних сыновей. Погашать долг он не спешил, официально не трудоустраивался и жизнью детей не интересовался.

Сотрудники регионального УФССП России вынесли постановления об ограничении должника в специальном праве на управление транспортным средством, а также о временном ограничении на выезд за пределы страны. Узнав об этом, нерадивый отец в кратчайшие сроки погасил задолженность.

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Тула
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