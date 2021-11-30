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В Щекино врач-терапевт вернулась с пенсии, чтобы помочь бороться с COVID-19
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Щекино врач-терапевт вернулась с пенсии, чтобы помочь бороться с COVID-19

С днём рождения Валентину Гаврилову Хестанову поздравил глава региона Алексей Дюмин.

30 ноября врачу-терапевту Щекинской районной больницы Валентине Гавриловне Хестановой исполнилось 72 года. В прошлом году она ушла на пенсию, но вернулась, чтобы помочь коллегам в период пандемии.

От имени губернатора Алексея Дюмина Валентину Хестанову поздравил зампредседателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков. Он вручил женщине цветы и подарок.

– У Вас за плечами огромный опыт работы в медицине. В непростой период, когда вся страна и весь мир борются с пандемией, Вы вернулись на работу и продолжаете спасать человеческие жизни, помогаете коллегам в напряженное время. Ваши мастерство, ответственность и верность делу – пример для всех молодых врачей. Благодарю Вас за многолетний добросовестный труд, – говорится в поздравлении главы региона.

Валентина Гавриловна работает врачом-терапевтом Щекинской больницы почти 40 лет. Сейчас она трудится в кабинете вакцинации – проводит осмотр пациентов перед прививкой.

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