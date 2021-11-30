Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 247 случаев заболевания и 12 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 247 случаев коронавируса, 239 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 67 968 жителей региона, 59 635 вылечились, 3899 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 32 648 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 247 (6,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.