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Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 247 случаев заболевания и 12 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 247 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 247 случаев коронавируса, 239 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 67 968 жителей региона, 59 635 вылечились, 3899 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 32 648 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них  2 247 (6,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Сюжет: Коронавирус
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