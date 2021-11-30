новости
новости
Регистрация
В Туле и области штормовой ветер усилится до 25 м/с: объявлен желтый уровень опасности
Фото из архива Myslo.

В Туле и области штормовой ветер усилится до 25 м/с: объявлен желтый уровень опасности

Будьте внимательны и осторожны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в регионе усилится юго-западный ветер. Порывы составят 20−25 м/с.

В Тульской области, как и во всем ЦФО, объявлен желтый уровень опасности:

МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения при усилении ветра:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:15 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сильный ветерштормовой ветернепогода
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 247 случаев заболевания и 12 смертей
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 247 случаев заболевания и 12 смертей
Индустрию гостеприимства будут развивать с помощью big data
Индустрию гостеприимства будут развивать с помощью big data
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.