В Туле и области штормовой ветер усилится до 25 м/с: объявлен желтый уровень опасности

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в регионе усилится юго-западный ветер. Порывы составят 20−25 м/с.

В Тульской области, как и во всем ЦФО, объявлен желтый уровень опасности:

МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения при усилении ветра: