Фото из архива Myslo.
В Туле и области штормовой ветер усилится до 25 м/с: объявлен желтый уровень опасности
Будьте внимательны и осторожны.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в регионе усилится юго-западный ветер. Порывы составят 20−25 м/с.
В Тульской области, как и во всем ЦФО, объявлен желтый уровень опасности:
МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения при усилении ветра:
- машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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