«Арсенал» — «Локомотив»: паровозик, который смолк

В стане железнодорожников тоже было не всё гладко: после болезненного поражения в Лиге Европы от римского «Лацио», стало известно, что команду покидает руководитель по развитию Ральф Рангник. 29 ноября английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении немецкого специалиста временным главным тренером клуба.

В первые 5 минут матча «канониры» захватили инициативу и организовали несколько неплохих атак. Правда, до ударов по воротам молодого голкипера гостей Даниила Худякова дело не дошло. Стоит отметить, что после разгрома от московского «Динамо» главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович произвёл ряд перестановок в стартовом составе. На матч с «Локо» в основе вышли Аяз Гулиев, Данил Степанов, Евгений Марков, показавшие отличный футбол.

Уже на 8-й минуте хозяева были близки к тому, чтобы выйти вперёд: Гулиев разрезал оборону москвичей прекрасным пасом на Хлусевича, который изящно пробил мимо вратаря. Но гол, к досаде «Арсенала», был отменён, так как Даниил залез в офсайд.

Туляки не расстроились и спустя 8 минут открыли счёт: Кингс Кангва сделал блистательный заброс на всё того же Хлусевича, и полузащитник «Арсенала» одним касанием подработал мяч, после чего отправил его в сетку.

Поведя в счёте, красно-жёлтые не опустились в оборону, как это не раз бывало по ходу сезона в подобных ситуациях, а продолжили нагнетать. На 25-й минуте реактивный Хлусевич, который после финального свистка получит заслуженную награду лучшему игроку матча, снова прорвался по правому краю и выкатил мяч на Евгения Маркова. Нападающий, казалось, промедлил с ударом, но все-таки изловчился пробить в створ — с большим трудом вратарь справился с выстрелом форварда.

«Локомотив» пытался организовать хотя бы одну вменяемую атаку, но защитники и опорники «Арсенала» были предельно внимательны в обороне. А атакующая группа хозяев с завидным постоянством создавала опасные моменты у ворот москвичей.

На 40-й минуте братья Кангва хитро разыграли угловой и Кингс выверенным навесом нашёл в чужой штрафной Маркова. Евгений элегантным кивком головы сделал счёт в матче 2:0 и туляки ушли на перерыв со вполне комфортным и заслуженным преимуществом.

Второй тайм начался точно так же, как и первый. «Арсенал», казалось, просто не замечал соперника, полностью контролируя игру. На 54-й минуте гости грубовато сыграли против Маркова в паре метров от линии штрафной, и туляки получили отличную возможность забить третий мяч. Исполнить опасный стандарт вызвался Эванс Кангва, но пробил прямо в стенку.

Впрочем, спустя 4 минуты хозяева смогли организовать еще одну разящую атаку. Хлусевич получил на фланге пас от Игоря Смольникова, поднял голову и низом отправил мяч на линию одиннадцатиметровой отметки. Марков прекрасным ударом в одно касание оформил дубль.

В течение оставшегося получаса игры «Арсенал» имел еще один стопроцентный голевой момент, но Хлусевич, убежавший один на один с Худяковым, не смог переиграть голкипера.

Гостей хватило лишь на гол престижа: уже в добавленное время бразилец Пабло после подачи с углового Виталия Лисаковича пробил в угол ворот Антона Коченкова. Итог — закономерная победа «Арсенала» со счётом 3:1. Этот результат позволил команде подняться в турнирной таблице с 16-го места сразу на 12-е.

— Думаю, порадовали всех, потому что очень долго не выигрывали. Для нас это было очень важно сегодня, учитывая турнирное положение. Думали, что с «Локомотивом» будет трудная игра, но получилось получше, чем мы ожидали. Слава Богу, что забивали эти голы вовремя. Мы больше желали эту победу, — отметил в послематчевом интервью Миодраг Божович.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Химкам». Игра состоится 5 декабря в 14.00.