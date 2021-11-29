Памятнику Руднева вернули штурвал и якоря
Монумент у входа в Комсомольский парк обрел прежний вид.
Новые якоря и штурвал установили у памятника легендарному командиру крейсера «Варяг».
Напомним, их убрали во время капитального ремонта улицы Октябрьской. Туляки даже подумали, что их под шумок украли. На самом деле, якоря решили заменить на новые: на фоне парка, новой дороги, красивого памятника якоря смотрелись блекло.
На предприятии ЗАО «Индустрия сервис» изготовили фигуры, а на Малиновском комбинате ЖБИ – бетонные постаменты, которые являются основанием композиций.
В благоустройстве прилегающего сквера поучаствовал и давний социальный партнер округа – НПО «Стрела».