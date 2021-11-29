новости
новости
Регистрация
Памятнику Руднева вернули штурвал и якоря

Памятнику Руднева вернули штурвал и якоря

Монумент у входа в Комсомольский парк обрел прежний вид.

Новые якоря и штурвал установили у памятника легендарному командиру крейсера «Варяг».
 
Напомним, их убрали во время капитального ремонта улицы Октябрьской. Туляки даже подумали, что их под шумок украли. На самом деле, якоря решили заменить на новые: на фоне парка, новой дороги, красивого памятника якоря смотрелись блекло.
 
 
На предприятии ЗАО «Индустрия сервис» изготовили фигуры, а на Малиновском комбинате ЖБИ – бетонные постаменты, которые являются основанием композиций.
 
В благоустройстве прилегающего сквера поучаствовал и давний социальный партнер округа – НПО «Стрела».
 
 
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
памятникякоряРуднев
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Нацпроект «Производительность труда»: лучшие практики – в действии
Нацпроект «Производительность труда»: лучшие практики – в действии
«Тулу превращают в помойку»: горожан возмутила парковка на площади Ленина
«Тулу превращают в помойку»: горожан возмутила парковка на площади Ленина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.