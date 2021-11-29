Нацпроект «Производительность труда»: лучшие практики – в действии

Благодаря национальному проекту «Производительность труда» предприятия региона совместно с экспертами Фонда развития промышленности Тульской области внедряют практики, позволяющие в короткие сроки существенно ускорить производственный процесс и повысить объемы выпуска продукции.

Проблема длительного ожидания крана-балки на производстве знакома многим предприятиям. На ООО «Опора Инжиниринг» она была решена путем организации перемещения заготовки по принципу роликового конвейера, для чего были разработаны специальные стапели с подкатными тумбами и вращающимися цилиндрами.

Теперь движение продукции производится по переделам без применения грузоподъемных механизмов. Такое решение позволило сократить время транспортировки в цикле на 90 минут и в сумме с другими процессами увеличило производительность труда на 33%.

На этапе диагностики во многих проектах выявляется проблема неэффективного подхода к планированию производства. Как правило, производственное подразделение получает широкий список заказов, который не предусматривает сквозной очередности выпуска продукции по переделам. Таким образом, часть выпускаемой продукции готова к передаче в следующий цех или к отгрузке раньше необходимого срока, занимает ограниченные площади и нередко хранится за пределами складских зон. В то же время, продукция, необходимая для отгрузки, еще не была произведена.

На ООО «Шар» планирование производства было перестроено так, чтобы заказы поступали на каждую операцию в строго определенной последовательности, которая определяется длительностью операций и планируемой датой отгрузки. Теперь цеха получают сменные задания, в которых указаны только те заказы, выполнение которых требуется в конкретную смену.

Такой подход позволил до двух раз сократить сроки исполнения заказов и более чем на 50% сократить запасы, на 30% повысить производительность труда и до 15% увеличить заработные платы сотрудников.

На Тульской кондитерской фабрике «Ясная Поляна» на участке упаковки пряников подвоз полных тележек и вывоз пустых из зоны охлаждения осуществлялся через один проход. Из-за маленькой площади приходилось протискиваться и буквально на ощупь определять, какие пряники холоднее.

Было решено разделить потоки входа и выхода для полных и пустых тележек, чтобы обеспечить соблюдение принципа «первый пришёл — первый вышел». Для этого демонтировали стену и перенесли систему охлаждения.

Теперь сотрудники не тратят время на поиск охлаждённых пряников, а забирают кассеты с первой поступившей к ним тележки, что в конечном итоге дало увеличение выработки на 20% и сокращение времени завертки с 30 до 21 минуты.

На предприятии «Тульская гармонь» смогли выстроить максимально простую и эффективную систему внесения рацпредложений.

Теперь любое предложение, которое позволяет устранить потери, повысить производительность или безопасность труда и качество выпускаемой продукции, не останется незамеченным. А сотрудник, внесший его, получит материальное вознаграждение. Так, только за последний месяц в инициативном порядке были поданы и уже воплощены в жизнь идеи, увеличивающие производительность на отдельном участке в 2,5 раза.

Одной из самых больших проблем, с которой пришлось столкнуться команде ООО «МК ЖБИ», оказалась разрозненность оборудования в цехах. Это приводило к беспорядочному хранению полуфабрикатов и готовой продукции, нехватке площадей, к тому же сотрудникам приходилось долго искать нужные лотки.

Решение проблемы — перенос формовочного оборудования в одно помещение и создание единой производственной зоны. Это позволило существенно сократить расстояние движения погрузчика, сократить площадь, занимаемую готовой продукцией и полуфабрикатом, и освободить место для установки дополнительного оборудования для переработки брака. По завершению проекта удалось повысить выработку более чем на 35%. сократить время на выпуск готовой продукции на 48% и высвободить более 35% запасов в потоке.