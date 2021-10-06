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Туляки: «После ремонта ул. Октябрьской пропали якоря с памятника Рудневу. Их украли под шумок?»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляки: «После ремонта ул. Октябрьской пропали якоря с памятника Рудневу. Их украли под шумок?»

Зареченцы считают, что какие-то недобросовестные люди воспользовались ситуацией.

В редакцию Myslo обратились жители Заречья с просьбой разузнать, куда делись якоря, расположенные у памятника В. Ф. Рудневу на входе в Комсомольский парк.

– Они пропали, когда начался капитальный ремонт улицы Октябрьской. Не украли ли их под шумок? — спрашивают наши читатели.

В администрации Тулы рассказали, что якоря действительно убрали на время ремонта улицы. Но их планировали вернуть на место.

– После оценки их внешнего вида в главном управлении по Зареченскому территориальному округу приняли решение заменить якоря на новые. Их изготовлением занимаются социальные партнеры, — сообщает пресс-служба администрации.


Вот так будут выглядеть новые якоря.

Новые якоря должны установить у памятника Рудневу к концу месяца. Кроме этого, на территории перед входом в Комсомольский парк обновят лавочки.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:24 0
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