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«Тулу превращают в помойку»: горожан возмутила парковка на площади Ленина
фото: memesfortula

«Тулу превращают в помойку»: горожан возмутила парковка на площади Ленина

Автомобили уютно расположились на пешеходной зоне.

В паблике «т а к и ж и в ё м» туляки опубликовали фотографии парковки, образовавшейся на площади Ленина. Автомобили стоят на пешеходной зоне в паре метров от новогодних деревьев, которыми не так давно украсили главную площадь Тулы.

— Тулу можно официально признавать одной огромной парковкой. Нужно все улицы переименовать в ул. Парковочная, Парковочный проспект, Парковочный проезд, ул. им. Парковки, ул. Советская парковка, — обсуждают этот вопрос подписчики паблика. — Тулу ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО превращают в ПОМОЙКУ. Автор фото, не бойтесь звонить в ГИБДД. Это тротуар. Просто автобыдло решило, что им можно.

Напомним, 10 лет назад часть площади уже пытались отхватить под парковку, но тогда горожане выступили решительно против этой идеи.

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