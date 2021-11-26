В Туле вручили знаки «Материнская слава»

26 ноября в преддверии Дня матери в колонном зале Дома Дворянского собрания прошла торжественная церемония награждения Почетным знаком Тульской области «Материнская слава».

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

– В этот день мы все говорим спасибо нашим мамам. За всё, что они сделали для нас. За понимание, терпение и поддержку. За безусловную и безграничную любовь, которая хранит нас и помогает в трудную минуту. Быть мамой – это тяжёлый, неустанный труд. А труд многодетных и приемных матерей можно без преувеличения назвать настоящим подвигом.

Рад отметить, что в Тульской области с каждым годом становится больше многодетных семей, а также тех, кто готов дарить родительскую любовь детям-сиротам. Сегодня нет задачи важнее, чем защита материнства и детства. Мы делаем всё, чтобы поддержать вас, обеспечить достойный уровень жизни вам и вашим детям».

Из рук Ольги Гремяковой и депутата Тульской областной Думы Юрия Цкипури награды получили девять матерей.

Жанна Саакян, Заокский район, деревня Ивановское:

– У меня шестеро детей, четверо из них – несовершеннолетние. Я всегда мечтала о большой семье, но мы не могли себе представить, что у нас будет столько детей. И это большое счастье! Конечно, бывает тяжело. Многодетной маме нужно все успеть, делать все быстро и качественно.

Родственники сначала не верили, что мы справимся. Но у нас все получается. Секрет в том, что мы очень дружны, все друг другу помогают. У нас весело, каждые выходные мы всей семьей собираемся за большим столом, готовим шашлыки, общаемся. Все праздники мы тоже вместе. Мы вместе, и это счастье! Мы прививаем детям честность, трудолюбие, хотим, чтобы они выросли добрыми людьми. И показываем это своим примером.

Елена Аксенова, Тула:

– С мужем мы познакомились, когда вместе прыгали с парашютом и уже 20 лет вместе. Мы счастливы, что у нас такая большая семья! У нас пятеро детей. Старшему ребенку – 17 лет, младшему – шесть лет. Мы любим активно проводить время: ходить в походы, ездить в путешествия. Мы всегда друг друга поддерживаем, поэтому проходим все трудности. Мы учим детей достигать целей, когда мы вместе, мы можем все.

Юлия Теплякова, Богородицк:

– С мужем мы вместе со школы, когда мы познакомились, мне было 16 лет, а ему – 18. Сейчас у нас семь детей, еще восемь лет назад я бы не поверила, что будет так. Старшей дочери – 18 лет, младшей – пять. У нас в семье две пары близнецов, рожденных с разницей в один год. Когда впервые узнали, что будут близнецы, были, честно говоря, в шоке, переживали, боялись. что не справимся. Но, оказалось, это большая радость. Когда через год узнали, что снова будут близнецы, уже не боялись, знали, что все получится. После этого родилась еще младшая дочка, и мы уже мечтали о близнецах! Трудностей мы не замечаем, нам хорошо жить в такой большой семье. Мы гордимся нашими детьми!

Знак «Материнская слава» учреждён региональным законом в 2007 году. За это время его были удостоены 570 многодетных и приёмных матерей. Для обладательниц Почётного знака установлены единовременная выплата и ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребёнка до достижения им 18 лет.