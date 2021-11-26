В Узловой почти три недели ищут пропавшего мужчину
О судьбе Олега Юдникова ничего не известно с 7 ноября.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области помочь в поисках 50-летнего узловчанина Олега Юдникова, который 7 ноября ушёл из дома и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи!
Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одежда: синяя куртка, голубые джинсы, синие кроссовки, синяя кепка.
Если вы видели пропавшего, звоните по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
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