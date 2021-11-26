Житель Одоева украл из палатки костюмы, но выронил их при побеге

Теперь он лишился свободы на полтора года.

В Одоеве 47-летний местный житель признан виновным в покушении на грабёж.

Судом установлено, что 27 апреля пьяный обвиняемый сорвал висящие на стене торговой палатки костюмы, спортивный и камуфляжный, после чего попытался скрыться от продавца. Пробежав несколько метров, обвиняемый выронил добычу и скрылся с места происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии-поселения.