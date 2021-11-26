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Житель Одоева украл из палатки костюмы, но выронил их при побеге

Житель Одоева украл из палатки костюмы, но выронил их при побеге

Теперь он лишился свободы на полтора года.

В Одоеве 47-летний местный житель признан виновным в покушении на грабёж.
 
Судом установлено, что 27 апреля пьяный обвиняемый сорвал висящие на стене торговой палатки костюмы, спортивный и камуфляжный, после чего попытался скрыться от продавца. Пробежав несколько метров, обвиняемый выронил добычу и скрылся с места происшествия.
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии-поселения.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:23 +3
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