В Туле в заброшенном автомобиле нашли труп мужчины

Днем 1 октября на заднем сиденье заброшенной «Волги», которая уже несколько месяцев стоит неподалеку от дома № 112 по пр. Ленина в Туле, обнаружили труп мужчины. На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователь СУ СК России по Тульской области.

Тело обнаружили случайные прохожие и сразу же сообщили об этом в правоохранительные органы. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти мужчины не выявили. Рядом с трупом нашли остатки алкоголя и еды. Предполагается, что мужчина — бездомный.