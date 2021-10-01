В Туле в заброшенном автомобиле нашли труп мужчины
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Днем 1 октября на заднем сиденье заброшенной «Волги», которая уже несколько месяцев стоит неподалеку от дома № 112 по пр. Ленина в Туле, обнаружили труп мужчины. На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователь СУ
СК России по Тульской области.
Тело обнаружили случайные прохожие и сразу же сообщили об этом в правоохранительные органы. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти мужчины не выявили. Рядом с трупом нашли остатки алкоголя и еды. Предполагается, что мужчина — бездомный.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе СУ
СК России по Тульской области.
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