Как тулякам убрать автохлам из двора: инструкция

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле эвакуируют бесхозные автомобили. Сегодня, 12 ноября, автохлам эвакуировали с ул. Максимовского.

В соответствии с постановлением администрации города транспортные средства подлежат эвакуации в случае, если:

находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;

являются местом несанкционированного складирования отходов;

создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

Определен порядок эвакуации таких средств:

выявление с составлением акта обнаружения;

факт расположения автотранспортного средства без перемещения свыше 30 дней;

наклейка на автотранспортное средство с одновременным размещением информации на официальном сайте администрации города, в случае предоставления сведений направление уведомления с конкретными сроками перемещения автотранспортного средства;

принудительная эвакуация на специально отведенную территорию для временного хранения.

С начала года в Туле после обследования территории было выявлено 97 автомобилей с признаками бесхозности.

По всем составлены акты, автовладельцев проинформировали о необходимости эвакуации заброшенного транспортного средства.

– В итоге шесть машин эвакуировано силами городской администрации, еще по 15 автомобилям будет проведена подобная работа. Во всех остальных случаях автовладельцы убрали заброшенные автомобили добровольно, – рассказала заместитель начальника управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Кожухова.

После эвакуации на стоянке автомобиль находится не более месяца. Если за это время автовладелец не обращается за транспортным средством, его утилизируют, а доход от утилизации обращают в пользу городской казны.

Автовладелец может вернуть транспортное средство. Выдача автомобиля владельцу или его представителю производится на основании заявления о возврате транспортного средства с подтверждением законности лица владеть и пользоваться автомобилем. Но с владельца удержат стоимость расходов, связанных с эвакуацией и хранением транспортного средства.