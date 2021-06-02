Видео Дмитрия Дзюбина.
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»: фоторепортаж
Автохлам долгое время стоял за домом.
После обращений жителей с проспекта Ленина эвакуировали брошенную «шестерку». Бесхозный автомобиль долгое время стоял без движения возле дома №119.
Работы сегодня, 2 июня, проводила администрация Тулы.
Напомним, бесхозные авто подлежат эвакуации в случае, если:
- находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;
- являются местом несанкционированного складирования отходов;
- создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.
Владельцы транспортных средств могут вернуть их, а также находящееся внутри машин имущество в течение месяца с момента эвакуации. Для этого собственнику необходимо представить в комиссию по эвакуации заявление и предъявить документы о правах на транспортное средство. Но с владельца удержат стоимость расходов, связанных с эвакуацией и хранением транспортного средства.
Галерея
Другие статьи по темам
Место
Прочее