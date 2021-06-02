новости
новости
Регистрация
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»: фоторепортаж
Видео Дмитрия Дзюбина.

В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»: фоторепортаж

Автохлам долгое время стоял за домом.

После обращений жителей с проспекта Ленина эвакуировали брошенную «шестерку». Бесхозный автомобиль долгое время стоял без движения возле дома №119.

Работы сегодня, 2 июня, проводила администрация Тулы.

Напомним, бесхозные авто подлежат эвакуации в случае, если:

  • находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;
  • являются местом несанкционированного складирования отходов;
  • создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

Владельцы транспортных средств могут вернуть их, а также находящееся внутри машин имущество в течение месяца с момента эвакуации. Для этого собственнику необходимо представить в комиссию по эвакуации заявление и предъявить документы о правах на транспортное средство. Но с владельца удержат стоимость расходов, связанных с эвакуацией и хранением транспортного средства.

Галерея
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 1
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 2
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 3
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 4
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 5
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 6
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 7
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 8
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 9
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 10
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 11
В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»:, Фото: 12
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:45 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
автохламбесхозный автомобиль
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть для спортивного комплекса «ЦСКА АРЕНА»
«Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть для спортивного комплекса «ЦСКА АРЕНА»
В ремесленном дворе стартовал летний проект для детей «Каникулы в «Добродее»
В ремесленном дворе стартовал летний проект для детей «Каникулы в «Добродее»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.