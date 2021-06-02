В Туле на проспекте Ленина эвакуировали бесхозную «шестерку»: фоторепортаж

Видео Дмитрия Дзюбина.

После обращений жителей с проспекта Ленина эвакуировали брошенную «шестерку». Бесхозный автомобиль долгое время стоял без движения возле дома №119.

Работы сегодня, 2 июня, проводила администрация Тулы.

Напомним, бесхозные авто подлежат эвакуации в случае, если:

находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;

являются местом несанкционированного складирования отходов;

создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

Владельцы транспортных средств могут вернуть их, а также находящееся внутри машин имущество в течение месяца с момента эвакуации. Для этого собственнику необходимо представить в комиссию по эвакуации заявление и предъявить документы о правах на транспортное средство. Но с владельца удержат стоимость расходов, связанных с эвакуацией и хранением транспортного средства.