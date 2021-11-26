Тульские тяжелоатлеты завоевали 28 медалей на всероссийском турнире

Фото: Министерство спорта Тульской области

За призы Заслуженного мастера спорта России Б. В. Серёгина боролись более 400 тяжелоатлетов из 28 регионов страны в трёх возрастных категориях: юноши и девушки в возрасте 10-12, 13-17 лет, а также мужчины и женщины от 18 лет.

Спортсмены Тульской области показали следующие результаты:

Среди девушек 10-12 лет:

1 место – Вера Федотова в весовой категории 29 кг,

1 место – Мария Хомлова в весовой категории 49 кг,

2 место – София Лебедева в весовой категории 29 кг,

2 место – Арина Рудакова в весовой категории 64 кг.

Среди юношей 10-12 лет:

1 место – Даниил Коновалов в весовой категории 45 кг,

1 место – Ярослав Кириенко в весовой категории 81 кг,

2 место – Арсений Степанов в весовой категории 35 кг,

2 место – Константин Кузнецов в весовой категории 45 кг,

2 место – Иван Поликарпов в весовой категории 73 кг,

3 место – Артём Спиридонов в весовой категории 37 кг,

3 место – Роман Ячменёв в весовой категории 45 кг,

3 место – Алексей Сафонов в весовой категории 55 кг.

Среди девушек 13-17 лет:

1 место – Кристина Лебедева в весовой категории 40 кг,

1 место – Полина Шахтарина в весовой категории 71 кг,

2 место – Милолика Трухачева в весовой категории 49 кг,

2 место – Екатерина Кудинова в весовой категории 71 кг,

3 место – Лидия Донская в весовой категории 49 кг,

3 место – Ксения Сидорина в весовой категории 76 кг.

Среди юношей 13-17 лет:

1 место – Алексей Соколов в весовой категории 49 кг,

3 место – Никита Егоров в весовой категории 81 кг,

3 место – Олег Половов в весовой категории 96 кг,

3 место – Михаил Капелюшный в весовой категории +102 кг.

Среди мужчин:

1 место – Иван Неляпенко в весовой категории 61 кг,

1 место – Илья Кобелев в весовой категории +109 кг,

2 место – Пётр Федотов в весовой категории 96 кг,

2 место – Алексей Песков в весовой категории 109 кг,

3 место – Алексей Черенков в весовой категории 61 кг,

3 место – Владимир Прощалыкин в весовой категории +109 кг,

Спортсменов подготовили тренеры С. Ю. Федотов, Ю. А. Губарев, С. Н. Флерко, О. Б. Уваров, А. М. Федорин, В. А. Зиборов, А. Ю. Песков, Т. С. Трухачева.