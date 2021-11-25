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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 252 случая заболевания и 11 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 252 случая заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 252 случая коронавируса, 245 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 66 713 жителей региона, 58 426 вылечились, 3841 умер.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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