Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 252 случая заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 252 случая коронавируса, 245 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 66 713 жителей региона, 58 426 вылечились, 3841 умер.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 16:08, 157 3917 4
вчера, в 09:57, 75 3584 -19
23 ноября, в 16:40, 94 7920 -13
23 ноября, в 14:31, 184 7619 -8
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