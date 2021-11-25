Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 252 случая заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 66 713 жителей региона, 58 426 вылечились, 3841 умер.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 252 случая коронавируса, 245 человек выздоровели, 11 скончались.