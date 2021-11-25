В Туле выставили на продажу танк Т-34 за 5,5 млн рублей
Объявление разместил бывший сотрудник Минобороны – офицер запаса.
В Туле выставили на продажу танк Т-34. Объявление появилось на сайте Авито. Как уточняет автор, модель военной техники 1942 года была восстановлена из 90% оригинальных деталей.
Объект предназначен для размещения на постаменте.
Раритет продается за 5,5 млн рублей.
Автор объявления в разговоре с корреспондентом Myslo рассказал, что он бывший сотрудник Минобороны — офицер запаса.
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