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В Туле выставили на продажу танк Т-34 за 5,5 млн рублей

В Туле выставили на продажу танк Т-34 за 5,5 млн рублей

Объявление разместил бывший сотрудник Минобороны – офицер запаса.

В Туле выставили на продажу танк Т-34. Объявление появилось на сайте Авито. Как уточняет автор, модель военной техники 1942 года была восстановлена из 90% оригинальных деталей.

Объект предназначен для размещения на постаменте.

Раритет продается за 5,5 млн рублей.

Автор объявления в разговоре с корреспондентом Myslo рассказал, что он бывший сотрудник Минобороны — офицер запаса.

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