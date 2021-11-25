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ДТП с погибшими на М-2 «Крым» в Туле: возбуждено уголовное дело

ДТП с погибшими на М-2 «Крым» в Туле: возбуждено уголовное дело

Кроме того, по факту трагедии прокуратура проводит проверку.

По факту ДТП, в котором погибли мужчина и ребенок, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом корреспонденту Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры Ленинского района. Кроме того, прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на указанном участке автодороги.

«При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, авария произошла вечером 24 ноября. Предполагается, что автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 24-летнего мужчины (стаж вождения — полгода) занесло на скользкой дороге и вынесло на полосу встречного движения, где в тот момент находился автомобиль Kia Ceed.

От полученных травм на месте происшествия скончался 14-летний мальчик, ночью в больнице умер водитель Kia. По нашим данным, 13-летний пассажир автомобиля Mitsubishi находится в крайне тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

На данный момент в больнице с травмами различной степени тяжести находятся пассажир и водитель Mitsubishi. Пассажир Kia после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:45 +1
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