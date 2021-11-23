Тульские студенты разработали климатический проект для условий вечной мерзлоты

Они борются за выход в финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

Студенческие команды 11 вузов Липецка, Москвы, Старого Оскола, Тулы, Ярославля встретятся в полуфинале Центрального федерального округа - одном из 8 полуфиналов Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Чемпионат входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

За место в полуфинале боролись 75 студенческих команд 23 вузов Центрального федерального округа. По заданию АК «АЛРОСА» конкурсанты решали кейс «Климатические проекты: развитие и реализация в условиях вечной мерзлоты».

С заданием справились 17 команд, которые предложили самые эффективные мероприятия для сокращения, улавливания, утилизации и хранения парниковых газов. В своих решениях студенты учитывали специфику географического расположения предприятий АК «АЛРОСА» и российское законодательство.

Среди финалистов – команда ТулГУ и других 12 ведущих вузов Центрального федерального округа. Команды, занявшие первые три места в полуфинале, получат путевку в финал Осеннего кубка чемпионата «CASE-IN», который пройдет в декабре в Москве.

Победителей Студенческой лиги ждет достойная награда: льготные условия при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов-партнеров и посещение федеральных образовательных форумов для молодежи.