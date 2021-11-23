Среди вакцинированных туляков 1 декабря разыграют квартиру

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Большинство победителей первого этапа викторины уже получили свои призы.

На оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина обсудили первые результаты викторины среди вакцинированных жителей области «Иммунитет+».

Зампредседателя правительства – министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев сообщил, что на сайте викторины зарегистрированы более 96 тысяч человек.

Он напомнил, что 15 ноября состоялся первый розыгрыш призов, были определены 13 победителей. Большинству из них уже вручены призы. Следующий розыгрыш состоится 1 декабря. Главным призом станет квартира.