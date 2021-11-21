Фото из архива Myslo.
Где в Туле и области можно привиться от ковида: карта пунктов вакцинации
С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС или полис ОМС.
В Тульской области 56 мест, где можно сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию может любой житель старше 18 лет, имеющий полис ОМС.
Перед процедурой каждого пациента обязательно осмотрит врач, измерит температуру и давление, уточнит наличие противопоказаний к прививке.
С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС или полис ОМС.
Вакцинация проводится в 2 этапа: второй компонент вводится на 21 день после первой прививки. Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями.
Как записаться на вакцинацию от коронавируса:
- через портал Госуслуг,
- по телефону единого центра записи на прием к врачу: (800) 4503303, (4872) 33−83−77 или на сайте Доктор71,
- по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.
Карта всех прививочных пунктов:
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