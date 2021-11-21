Где в Туле и области можно привиться от ковида: карта пунктов вакцинации

Фото из архива Myslo.

С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС или полис ОМС.

В Тульской области 56 мест, где можно сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию может любой житель старше 18 лет, имеющий полис ОМС.

Перед процедурой каждого пациента обязательно осмотрит врач, измерит температуру и давление, уточнит наличие противопоказаний к прививке.



С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС или полис ОМС.



Вакцинация проводится в 2 этапа: второй компонент вводится на 21 день после первой прививки. Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями.



Как записаться на вакцинацию от коронавируса:

через портал Госуслуг,

по телефону единого центра записи на прием к врачу: (800) 4503303, (4872) 33−83−77 или на сайте Доктор71,

по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

Карта всех прививочных пунктов: