«Динамо» – «Арсенал»: град голов и стыд Божовича

фото: пресс-служба ПФК «Арсенал» и ФК «Динамо»

В 15-м туре чемпионата «Арсенал» ожидал непростой выезд в столицу — московское «Динамо» в этом году показывает интересный футбол и ведёт борьбу за Лигу чемпионов. В то время как туляки, несмотря на яркие всплески, вроде победы над питерским «Зенитом», плетутся в зоне стыковых матчей. В личных противостояниях команд до этой игры наблюдалось равенство — по 3 победы у каждого коллектива и 5 ничьих.

В стартовый состав «Арсенала» на матч с динамовцами вернулись Георги Костадинов и Максим Беляев, которые должны были добавить обороне надёжности. На деле же все вышло совершенно иначе. Игра началась с атак гостей, которые организовали несколько неплохих подходов к владениям Антона Шунина, после чего прижались к своим воротам.

Динамовцы наказали туляков на 15-й минуте, разыграв простенькую атаку. Сергей Паршивлюк нашёл в штрафной Константина Тюкавина, молодой талант скинул мяч на Себастиана Шиманьски, и поляк, заметивший брешь в оборонительных редутах туляков, пробил в ближний угол. Антон Коченков в этом эпизоде, мягко говоря, не выручил команду, по сути, подарив этот гол хозяевам.

Гол ничего не изменил в характере игры: москвичи владели мячом 70% игрового времени и закономерно удвоили преимущество в счёте. На 22-й минуте Шиманьски вырезал идеальную подачу с угла поля, и парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна перевисел в воздухе Беляева, отправив мяч в сетку ворот Коченкова. Этот гол надломил туляков и до конца тайма на поле была только одна команда — динамовцы делали с соперниками всё, что хотели.

Спустя три минуты неугомонный Шиманьски дождался на фланге подключение Паршивлюка, который подал в штрафную на освободившегося Вячеслава Грулёва. Удар форварда был неберущимся — 3:0. А на 27-й минуте хозяева получили повод праздновать очередной гол: Грулёв протащил мяч метров 15, попутно обыграв нескольких соперников, после чего с левой ноги неотразимо пробил в ближнюю девятку.

Получив в свои ворота четыре мяча за 27 минут, «Арсенал» вспомнил о гордости и характере и попытался отыграть хотя бы один мяч. На 30-й минуте Игорь Смольников прострелил на Эванса Кангву, но замбиец не попал в ворота с острого угла. Следующего момента тулякам пришлось ждать 12 минут: Паршивлюк небрежно сыграл в штрафной после подачи Даниила Хлусевича, и Кангва снова бил в ближний угол. Однако защитник «Динамо» исправил собственную ошибку, бросившись под удар Эванса.

В добавленное к первому тайму время москвичи могли забить пятый гол. Даниил Фомин сыграл удивительно тонко, попытавшись закинуть мяч с линии штрафной за шиворот Коченкову, но голкипер «Арсенала» в блестящем прыжке отвёл угрозу.

В перерыве стадион покинула большая часть болельщиков «Арсенала», приехавших поддержать любимый клуб. И, честно говоря, они не много пропустили. Во второй сорокапятиминутке динамовцы отдали инициативу гостям, но туляки не знали, как ей воспользоваться. Заиграв смелее, «Арсенал» не мог подобраться к воротам Шунина. Единственный момент похожий на голевой был создан на 50-й минуте — вышедший на замену Сергей Ткачёв головой пробил точно в руки вратарю «Динамо».

Хозяева ответили спустя 10 минут. Арсен Захарян с линии штрафной пробил без шансов для Коченкова — 5:0. И этот счёт не успокоил динамовцев, которые продолжали убегать в опасные атаки и создавать голевые моменты. Можно вспомнить выстрелы Грулёва и Шиманьски, которые смог нейтрализовать Коченков.

В конце матча, усилиями Хлусевича, «Арсенал» забил гол престижа, лишив хозяев сухой победы. После прострела Данилы Степанова, будущий игрок московского «Спартака» в подкате внёс мяч в ворота Шунина, установив окончательный счёт — 5:1 в пользу «Динамо».

- Очень трудно комментировать нашу игру, потому что игры вообще не было. Это большой позор. Хорошо, что не пропустили еще больше, потому что мы могли. Во втором тайме уже никакого давления не было, мы играли чуть лучше, но это ничего не значит.

Один раз уже извинялся перед болельщиками за игру с «Ростовом». Мне сейчас уже стыдно извиняться, — прокомментировал удручающий результат тренер туляков Миодраг Божович.

После первого круга «Арсенал» занимает 14-е место, набрав 13 очков. Забив 16 мячей, туляки пропустили почти в два раза больше — 31. От последней строчки турнирной таблицы «Арсенал» отделяет всего один балл.

В 16-м туре «Арсенал» дома сыграет с московским «Локомотивом». Игра состоится 29 ноября в 19.00.