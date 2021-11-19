В Туле поздравили преподавателей высшей школы

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Год науки и технологий в России они впервые отмечают свой профессиональный праздник.

В Инновационно-технологическом центре Тульского государственного университета (ТулГУ) состоялось торжественное заседание ректората, посвящённое знаменательной дате. Участников приветствовал председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко:

– День преподавателя высшей школы займёт своё место в плеяде знаменательных профессиональных праздников. Это праздник более 1200 преподавателей тульских вузов, из которых более половины трудятся в Тульском государственном университете.

Преподаватели вузов готовят высококвалифицированные кадры для экономики и вдохновляют студентов на новые открытия. Во время пандемии преподавательский состав перестроился на дистанционные образовательные технологии, и образовательный процесс ни на минуту не прекращался. Желаю вам неиссякаемой энергии, творческих успехов, научных достижений и талантливых студентов, – сказал Антон Емельяненко.

Председатель комитета вручил преподавателям вуза Почётные грамоты правительства Тульской области. Исполняющий обязанности ректора ТулГУ Олег Кравченко передал профессорам ведомственные награды Министерства образования и науки РФ и Благодарность губернатора Тульской области.