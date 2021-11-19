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Щекинских коммунальщиков оштрафовали за рассыпающиеся трубы
Фото: riavrn.ru

Щекинских коммунальщиков оштрафовали за рассыпающиеся трубы

Сотрудник управляющей компании должен заплатить в казну 50 тысяч рублей.

Щекинская прокуратура провела проверку исполнения ООО «ЩУК» жилищного законодательства в сфере лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами.

Выяснилось, что коммунальщики вовремя не провели ремонт в доме № 29 по ул. Л. Толстого. В результате оголовки труб над квартирами разрушились, а строительный материал попал в дымовентканалы, создав реальную угрозу для жизни и здоровья жителей.

Для выявленных нарушений прокуратура внесла директору управляющей компании представление – недочёты уже исправлены, проведён необходимый ремонт. Должностное лицо организации оштрафовано на 50 тысяч рублей.

 

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