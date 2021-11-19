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Тульских школьников будут обучать безопасному поведению в интернете
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульских школьников будут обучать безопасному поведению в интернете

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Яной Лантратовой.

В мероприятии приняла участие зампред правительства региона Ольга Гремякова. Алексей Дюмин отметил, что власть региона уделяет большое внимание обеспечению безопасности подростков и молодёжи, в том числе в Интернете.

Важная роль в этой работе отведена профилактике девиантного поведения детей. Для этого постоянно вырабатываются новые идеи, внедряются современные практики и подходы. Проводится просветительская работа с педагогами и родителями.

– Для нас важно не только оградить нашу молодежь от деструктивного влияния, но и предложить ей альтернативу. Увлечь ребят интересными и полезными информационными продуктами, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Яна Лантратова предложила губернатору реализовать совместный проект «Дети в Интернете». Его цель – вооружить как самих ребят, так и их родителей, и педагогов знаниями о рисках, с которыми могут столкнуться дети, проведя серию образовательных мероприятий с участием квалифицированных специалистов разных отраслей.

Второе предложение – дополнить уже работающий региональный проект «Каникулы онлайн» новыми направлениями. Алексей Дюмин поблагодарил Яну Лантратову за эти инициативы и поручил Ольге Гремяковой проработать их совместно с министерствами труда и социальной защиты, образования, молодежной политики.

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