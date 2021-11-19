В Туле оружейникам вручили премию им. С. И. Мосина

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В конференц-зале Центра подготовки специалистов АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова» состоялась торжественная церемония вручения премии имени Сергея Ивановича Мосина, приуроченная ко дню ракетных войск и артиллерии.

Награды получили 84 лауреата из 17 научных коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Московской, Владимирской и Тульской областей. Лауреатов поздравил замминистра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский.

Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс региона выпускает широчайший спектр продукции военного назначения для артиллерийских войск. Это противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские комплексы управляемого вооружения, зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, радиолокационные системы и комплексы наземной разведки.

– Всему миру известны такие изделия, как «Панцирь», «Корнет», «Смерч» и «Торнадо», которые зачастую не имеют аналогов. Благодаря самоотдаче и профессионализму тульских мастеров увеличиваются поставки современного и нового поколения вооружений и военной техники по гособоронзаказу, формируется опережающий научно-технологический задел.

Высокие технологии, которыми владеют тульские предприятия, позволяют вести активную работу и по освоению продукции гражданского назначения. Премия Мосина объединяет усилия оборонщиков в этих двух направлениях и вручается за большой вклад в разработки как оборонного, так и двойного назначения, – подчеркнул Максим Синявский.

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Премия имени С. И. Мосина учреждена в России в 1902 году. Награждение лауреатов проводилось в Санкт-Петербурге и прекратилось после Февральской революции 1917 года. В 1960 году премия была возрождена в Туле, где Сергей Мосин создал свой самый знаменитый шедевр – трехлинейную винтовку образца 1891 года. С 1999 года премия присуждается ежегодно и стала одной из значимых отраслевых общественных наград.

За всю историю ее удостоены почти 3000 лауреатов. Среди них такие всемирно известные конструкторы-оружейники, как И. Я. Стечкин, М. Т. Калашников, А. Г. Шипунов, В. П. Грязев, Е. А. Ганичев, Н. А. Макаровец, Г. А. Денежкин и многие другие. Организаторы премии – Тульское отделение Сююзмаша и Ассоциация научных и технических общественных объединений Тульской области имени С. И. Мосина.