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Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках

Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках

С 16 ноября по всей стране многофункциональные центры приступили к выдаче прививочных сертификатов тем, у кого нет аккаунта на портале госуслуг.

Myslo побывал в МФЦ на проспекте Ленина, 97. Очередь желающих получить бумажный сертификат о вакцинации приличная, люди только внутри здания. Масочный режим соблюдается, дистанция — не очень. Несмотря на то, что тульские МФЦ из-за пандемии до декабря должны были работать только по предварительной записи, бумажные сертификаты начали выдавать почему-то по живой очереди. Предварительной записи на такую услугу нет.

Галерея
Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках, Фото: 1
Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках, Фото: 2
Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках, Фото: 3
Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках, Фото: 4
Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках, Фото: 5
Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках, Фото: 6
Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках, Фото: 7
Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках, Фото: 8
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Напомним, сегодня, 16 ноября, вакцинированным и переболевшим россиянам начали выдавать бумажные сертификаты. Это актуально для тех, у кого нет аккаунта на портале госуслуг и кто не может скачать или распечатать сертификат. Также сертификаты должны были начать выдавать и тем, кому прививка противопоказана, но порядок выдачи пока не изобрели. Новую форму сертификатов утвердил Минздрав. Приказ вступил в силу 8 ноября.

Как самому оформить QR-код на Госуслугах — читайте здесь.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:08 +1
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Тула
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