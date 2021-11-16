Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках

С 16 ноября по всей стране многофункциональные центры приступили к выдаче прививочных сертификатов тем, у кого нет аккаунта на портале госуслуг.

Myslo побывал в МФЦ на проспекте Ленина, 97. Очередь желающих получить бумажный сертификат о вакцинации приличная, люди только внутри здания. Масочный режим соблюдается, дистанция — не очень. Несмотря на то, что тульские МФЦ из-за пандемии до декабря должны были работать только по предварительной записи, бумажные сертификаты начали выдавать почему-то по живой очереди. Предварительной записи на такую услугу нет.

Напомним, сегодня, 16 ноября, вакцинированным и переболевшим россиянам начали выдавать бумажные сертификаты. Это актуально для тех, у кого нет аккаунта на портале госуслуг и кто не может скачать или распечатать сертификат. Также сертификаты должны были начать выдавать и тем, кому прививка противопоказана, но порядок выдачи пока не изобрели. Новую форму сертификатов утвердил Минздрав. Приказ вступил в силу 8 ноября.