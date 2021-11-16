В тульских МФЦ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации. По живой очереди

16 ноября в России начали выдавать документ о получении прививки нового образца. Легко ли его получить в Туле?

Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты вакцинированным и переболевшим, а также тем, кому прививка противопоказана. Это актуально для тех, у кого нет аккаунта на портале госуслуг и кто не может скачать или распечатать сертификат.

Новую форму сертификатов утвердил Минздрав. Приказ вступил в силу 8 ноября.

В бумажном сертификате указаны персональные данные (в том числе СНИЛС и медполис), информация о прививке (болезни или противопоказаниях), а также непосредственно QR-код.

Минцифры было поручено до 12 ноября разработать техническое решение, которое обеспечит возможность предоставления данной услуги. «Чтобы люди получали такую услугу без сбоев, быстро и удобно», – уточнял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.