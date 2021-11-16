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В тульских МФЦ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации. По живой очереди

В тульских МФЦ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации. По живой очереди

16 ноября в России начали выдавать документ о получении прививки нового образца. Легко ли его получить в Туле?

Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты вакцинированным и переболевшим, а также тем, кому прививка противопоказана. Это актуально для тех, у кого нет аккаунта на портале госуслуг и кто не может скачать или распечатать сертификат.

Новую форму сертификатов утвердил Минздрав. Приказ вступил в силу 8 ноября.

В бумажном сертификате указаны персональные данные (в том числе СНИЛС и медполис), информация о прививке (болезни или противопоказаниях), а также непосредственно QR-код.
 

Минцифры было поручено до 12 ноября разработать техническое решение, которое обеспечит возможность предоставления данной услуги. «Чтобы люди получали такую услугу без сбоев, быстро и удобно», – уточнял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Порядок получения бумажного сертификата таков: с 16 ноября можно обратиться в МФЦ, которые оказывают данную услугу. 
 
Оказалось, в тульских МФЦ сейчас приличная очередь: еще вчера записаться можно только на декабрь. А уже сегодня голосовой помощник Николай сообщил о том, что получить сертификат можно только по живой очереди. Напомним, тульские МФЦ заявляли, что до декабря из-за пандемии работают только по предварительной записи.
 
А что же с сертификатами о медотводе? Оказалось, пока порядок выдачи сертификатов тулякам, которым прививка противопоказана, в Тульской области не определен. Ждем.
 
как оформить qr-код на Госуслугах

Перейдите в браузере на портал госуслуг.

Авторизуйтесь для входа в личный кабинет пользователя (в качестве логина можно использовать: СНИЛС, мобильный телефон российского оператора или электронную почту).

При регистрации для доступа ко всем услугам портала, необходимо подтвердить свою учетную запись, совершив 3 простых шага:

  1. Указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете.
  2. Дождаться завершения автоматической проверки личных данных.
  3. Раньше для успешного подтверждения необходимо было лично обращаться в Центр обслуживания или запросить подтверждение по почте.

Теперь подтвердить учетную запись можно онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков):

  •  через Сбербанк Онлайн
  1. Войдите или зарегистрируйтесь в Сбербанк Онлайн.
  2. Перейдите на вкладку «Прочее» (доступна только в веб-версии Сбербанк Онлайн) и выберите «Регистрация на Госуслугах».
  3. Заполните заявку на регистрацию.
  •  через Почта Банк Онлайн
  1. Создайте профиль на портале Госуслуги. Данные в профиле должны совпадать с данными в анкете банка (паспортные данные, телефон, номер СНИЛС).
  2. После проверки документов ваша учетная запись получит статус «Стандартная». Далее необходимо подтвердить регистрацию.
  3. Подтвердите регистрацию через Почта Банк Онлайн в разделе «Оплатить» > «Госуслуги» > «Подтверждение учетной записи Госуслуг».
  •  через Тинькофф Банк
  1. Сначала убедитесь, что ваши данные на сайте госуслуг совпадают с информацией, которую вы указали в личном кабинете Тинькофф.
  2. Затем перейдите на страницу регистрации на сайте Тиькофф в разделе «Платежи» > «Госуслуги» > «Регистрация на Госуслугах», нажмите «Зарегистрироваться».
  3. Если подтверждение личности прошло успешно, появится статус «Ваш запрос принят».
  •  через ВТБ-Онлайн
  1. Зайдите в приложении в раздел «Прочее».
  2. Выберите раздел «Регистрация на госуслугах» и введите номер СНИЛС, если он отсутствует в профиле.
  3. В определенных случаях придет подтверждающее СМС-сообщение. После этого учетная запись будет подтверждена.

Подтвердить учетную запись также можно в одном из более 300 центров обслуживания среди которых администрации муниципальных образований, органы ЗАГС, отдел Социальной защиты населения, Пенсионный фонд РФ, Банки Тульской области.

После авторизации и подтверждения учетной записи на главной странице выберите раздел «СЕРТИФИКАТЫ И QR-КОДЫ».

Далее автоматически перейдете в раздел «СВЕДЕНИЯ ОБ ИММУНИЗАЦИИ COVID-19», где при наличии будут отражены сведения о вакцинации от COVID-19, информация о перенесенном заболевании, результаты ПЦР-тестов, результаты тестов на наличие антител.

Сохраните или распечатайте основной бланк сертификата, который состоит из двух разделов и содержит (при наличии) медицинские сведения о проведении вакцинации или о перенесенном заболевании.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:15 0
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Место
Тульская область
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