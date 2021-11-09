Из-за коронавируса МФЦ Тульской области до декабря изменили график работы

Подача и выдача документов будет осуществляться по предварительной записи.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Тульской области и принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции с 8 ноября по 31 декабря в отделениях МФЦ меняется формат работы:

график работы отделений сокращен, подробнее по ссылке,

подача и выдача документов в отделениях МФЦ осуществляется по предварительной записи,

услуги в отделениях МФЦ оказываются исключительно при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований (необходимо использовать медицинские маски).

Отметим, что более 70% государственных и муниципальных услуг, оказываемых в отделениях МФЦ, можно получить в электронном виде на портале Госуслуги и Госуслуги71.