Из-за коронавируса МФЦ Тульской области до декабря изменили график работы
Подача и выдача документов будет осуществляться по предварительной записи.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Тульской области и принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции с 8 ноября по 31 декабря в отделениях МФЦ меняется формат работы:
- график работы отделений сокращен, подробнее по ссылке,
- подача и выдача документов в отделениях МФЦ осуществляется по предварительной записи,
- услуги в отделениях МФЦ оказываются исключительно при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований (необходимо использовать медицинские маски).
Отметим, что более 70% государственных и муниципальных услуг, оказываемых в отделениях МФЦ, можно получить в электронном виде на портале Госуслуги и Госуслуги71.
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