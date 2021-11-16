новости
новости
Регистрация
Туляки сдали на капремонт почти 2,2 млрд рублей
Фото из архива MySlo

Туляки сдали на капремонт почти 2,2 млрд рублей

Такие данные приводит региональный Фонд капитального ремонта.

С января по ноябрь текущего года общая сумма взносов на капитальный ремонт, начисленных жителям Тульской области, составила 2192,94 млн рублей. Собрано 2163,53 млн рублей.

Большая часть этой суммы – 1362,69 млн рублей – поступила в «общий котёл», почти 809 млн рублей – на индивидуальные специальные счета. Процент сбора взносов на капитальный ремонт в текущем году – 98,66%.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:24 −5
Другие статьи по темам
Событие
Фонд капитального ремонтавзносы на капремонтденьги
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юных тульских футболистов приглашают в Академию «Арсенала»
Юных тульских футболистов приглашают в Академию «Арсенала»
Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках
Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.