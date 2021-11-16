Туляки сдали на капремонт почти 2,2 млрд рублей

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С января по ноябрь текущего года общая сумма взносов на капитальный ремонт, начисленных жителям Тульской области, составила 2192,94 млн рублей. Собрано 2163,53 млн рублей.

Большая часть этой суммы – 1362,69 млн рублей – поступила в «общий котёл», почти 809 млн рублей – на индивидуальные специальные счета. Процент сбора взносов на капитальный ремонт в текущем году – 98,66%.