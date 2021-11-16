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Спецназовцы тульского УФСИН провели межрегиональный турнир по самбо
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Спецназовцы тульского УФСИН провели межрегиональный турнир по самбо

В соревновании приняли участие 70 юных спортсменов из Тулы, Рязани, Воронежа и Подмосковья.

В преддверии 30-летия отдела специального назначения «Гриф» тульского УФСИН бойцы спецназа устроили в спорткомплексе «Металлург» настоящий спортивный праздник для юношей от 16 до 17 лет. На ковер вышли не только туляки, но и самбисты из Воронежа, Рязани и Подмосковья.

Каждый год спецназовцы тщательно готовятся к открытию своего именного турнира и стараются удивить гостей новыми выступлениями. В этот раз бойцы «Грифа» устроили для присутствующих настоящее шоу – продемонстрировали навыки владения боевыми приемами борьбы с применением оружия и выполнением сложных технических элементов.

Замначальника тульского УФСИН Сергей Фирсов пожелал участникам турнира удачи и воли к победе, а также пригласил их на учёбу в ведомственные вузы. Победители и призеры соревнований получили кубки, медали, грамоты и подарки от отряда спецназа «Гриф».

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