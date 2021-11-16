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Отравление семьи угарным газом в Туле: газовщики не нашли нарушений

Отравление семьи угарным газом в Туле: газовщики не нашли нарушений

Всё оборудование исправно, вытяжки работают, как надо.

«Тулгоргаз» прокомментировал ситуацию с отравлением нескольких человек угарным газом в доме № 38 по ул. Железнодорожной. Напомним, в результате инцидента были госпитализированы двое детей. 

В ситуации разбираются сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Специалисты АО «Тулагоргаз» проверили работу газового оборудования в квартире. Никаких нарушений не выявлено, вытяжка и другие элементы исправны, образование угарного газа отсутствует.

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Место
Тулаулица Железнодорожная
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