Отравление семьи угарным газом в Туле: газовщики не нашли нарушений

Всё оборудование исправно, вытяжки работают, как надо.

«Тулгоргаз» прокомментировал ситуацию с отравлением нескольких человек угарным газом в доме № 38 по ул. Железнодорожной. Напомним, в результате инцидента были госпитализированы двое детей.

В ситуации разбираются сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Специалисты АО «Тулагоргаз» проверили работу газового оборудования в квартире. Никаких нарушений не выявлено, вытяжка и другие элементы исправны, образование угарного газа отсутствует.