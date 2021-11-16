В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца

Останки нашего земляка были найдены весной 2019 года в Житомирской области Украины.

Тульский поисково-исследовательский отряд «Память» ищет родственников красноармейца Александра Ивановича Миронова 1919 года рождения, уроженца д. Кротовка Куркинского района Тульской области.

В мае 2019 года его останки были найдены членами историко-патриотического объединения «Пошук» в районе села Соколов Пулынского района Житомирской области (Украина).

Уточняется, что Александр Миронов был призван в армию Таганским райвоенкоматом г. Москвы, а в ноябре 1941 года пропал без вести. Известно имя матери воина – Евдокия Сидоровна Миронова.