В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца
Останки нашего земляка были найдены весной 2019 года в Житомирской области Украины.
Тульский поисково-исследовательский отряд «Память» ищет родственников красноармейца Александра Ивановича Миронова 1919 года рождения, уроженца д. Кротовка Куркинского района Тульской области.
В мае 2019 года его останки были найдены членами историко-патриотического объединения «Пошук» в районе села Соколов Пулынского района Житомирской области (Украина).
Уточняется, что Александр Миронов был призван в армию Таганским райвоенкоматом г. Москвы, а в ноябре 1941 года пропал без вести. Известно имя матери воина – Евдокия Сидоровна Миронова.
Если вы что-либо знаете о родственниках найденного бойца, звоните по телефону: 8(905)626-87-79.
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