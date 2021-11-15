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Викторина для вакцинированных туляков: когда объявят победителей?

Викторина для вакцинированных туляков: когда объявят победителей?

Среди участников разыграют автомобиль Haval.

Сегодня, 15 ноября, в 18.30 в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР» состоится первый розыгрыш призов викторины «Иммунитет+».

Среди участников при помощи генератора случайных чисел будут определены 13 победителей.

Призами станут сертификаты на приобретение бытовой техники, часы, телевизоры, смартфоны и автомобиль Haval. Квартиру разыграют в одном из следующих розыгрышей.
 

Напомним, принять участие в викторине могли жители региона старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат.

О дате второго розыгрыша сообщат дополнительно.

Сюжет: Коронавирус
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