Викторина для вакцинированных туляков: когда объявят победителей?
Среди участников разыграют автомобиль Haval.
Сегодня, 15 ноября, в 18.30 в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР» состоится первый розыгрыш призов викторины «Иммунитет+».
Среди участников при помощи генератора случайных чисел будут определены 13 победителей.
Призами станут сертификаты на приобретение бытовой техники, часы, телевизоры, смартфоны и автомобиль Haval. Квартиру разыграют в одном из следующих розыгрышей.
Напомним, принять участие в викторине могли жители региона старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат.
О дате второго розыгрыша сообщат дополнительно.
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