Обязательная вакцинация сотрудников с 16 ноября: какие предприятия Тульской области ждет проверка?

Первую прививку работники организаций должны были сделать в срок до 15 ноября, а вторым компонентом необходимо привиться до 7 декабря.

С 16 ноября сотрудники Роспотребнадзора начнут проверять предприятия Тульской области, на которых должно быть не менее 80% вакцинированных сотрудников. Это требование озвучено в постановлении «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан», подписанном главным санитарным врачом региона.

Согласно документу, речь идет о предприятиях, работающих в следующих сферах:

торговли;

салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

общественного питания;

клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

транспорта общего пользования, такси;

социального обслуживания, социальной защиты, занятости, а также в иных учреждениях, полномочия учредителя в которых возложены на министерство труда и социальной защиты Тульской области;

культуры, осуществляющих деятельность на территории Тульской области;

предоставления мест для временного проживания;

предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области (перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению*).

Первую прививку работники должны были сделать не позднее 15 ноября, вторую — в срок до 7 декабря.

В противном случае организацию ждет штраф — от 200 тысяч до полумиллиона рублей.

*В приложении к постановлению — перечень предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области: