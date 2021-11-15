Обязательная вакцинация сотрудников с 16 ноября: какие предприятия Тульской области ждет проверка?
Первую прививку работники организаций должны были сделать в срок до 15 ноября, а вторым компонентом необходимо привиться до 7 декабря.
С 16 ноября сотрудники Роспотребнадзора начнут проверять предприятия Тульской области, на которых должно быть не менее 80% вакцинированных сотрудников. Это требование озвучено в постановлении «Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан», подписанном главным санитарным врачом региона.
Согласно документу, речь идет о предприятиях, работающих в следующих сферах:
- торговли;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- социального обслуживания, социальной защиты, занятости, а также в иных учреждениях, полномочия учредителя в которых возложены на министерство труда и социальной защиты Тульской области;
- культуры, осуществляющих деятельность на территории Тульской области;
- предоставления мест для временного проживания;
- предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области (перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению*).
Первую прививку работники должны были сделать не позднее 15 ноября, вторую — в срок до 7 декабря.
В противном случае организацию ждет штраф — от 200 тысяч до полумиллиона рублей.
*В приложении к постановлению — перечень предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области:
- АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова»
- АО «Щегловский вал»
- АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»
- АО «АК «Туламашзавод»
- ПАО «Тульский оружейный завод»
- ПАО «НПО «Стрела»
- АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод»
- АО «Тулаточмаш»
-
АО «Центральноеконструкторское бюро аппаратостроения»
- АО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова»
- АО «Алексинский опытный механический завод»
- НПАО «Ресурс»
- ОАО «Донской завод радиодеталей»
- АО «Тульский патронный завод»
- Тульское производственное подразделение АО «НПО «Базальт»
- ЦКИБ спортивно-охотничьего оружия (филиал АО «КБП»)
- ПАО «Завод Тула»
- ООО «Завод № 423»
- ПАО «ОКТАВА»
- АО «ОКБ «Октава»
- АО «НПП «Связь»
- ПАО «АК «ЦНИИСУ»
- ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод»
-
Филиал АО«НПО «Тяжпромарматура» — Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры
- АО «Трансмаш»
-
АО «Плавскиймашиностроительный завод «Плава»
- ЗАО «Тулаэлектропривод»
- ООО «ИЭК «Холдинг»
- АО «Тулажелдормаш»
- ООО «НПО «Промет»
- ООО «ДИ ФЕРРО»
- ООО «ОПОРАИНЖИНИРИНГ»
- АО «Газстройдеталь»
- ООО «Энгельсспецтрубмаш»
- ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»
- АО «Альфа-прибор»
- ООО «Мехмаш»
- Филиал ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие «Кимовский завод металлоизделий»
- ООО «МЗ «МАЯК»
- ООО «Стройтехника»
- ООО «Завод «Алькор»
-
АО «Новомосковская АК«Азот»
- ОАО «Щекиноазот»
- ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука»
- ОАО «Пластик»
- АО «Тульский завод резиновых технических изделий»
- ФКП «Алексинский химический комбинат»
- ООО «Новомосковский хлор»
- АО «Полипласт Новомосковск»
- ООО «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск»
- ООО «Аэрозоль Новомосковск»
- АО «ТУЛАГИПРОХИМ»
- ООО «Арнест Металл ПАК»
- ООО «Авгол»
-
ООО «
Гранд А. В.»
- ЗАО «Химсервис»
- ПАО «Тулачермет»
- ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ — СТАЛЬ»
- ПАО «Косогорский металлургический завод»
- АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»
- АО «Полема»
- ООО «Металлургический завод «Ревякино»
- ОАО «Новомосковскогнеупор»
- ООО «Тульский металлопрокатный завод»
- ПАО «Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»
- АО «Трикотажная фирма «Заря»
- ЗАО «Донская обувь»
- ООО «Фабрикс»
-
ООО «ВТК Текстиль»
ОП «Киреевскийтрикотаж»
- ООО «СП «Надежда»
- ООО «Трикотажная фабрика»
- АО «Алексинский стекольный завод»
- АО «Алексинская бумажно-картонная фабрика»
- ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»
- ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»
- АО «ГОТЭК-ЦЕНТР»
- ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск»
- АО «Туластройматериалы»
- ОАО «Тульский кирпичный завод»
- Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в п. Новогуровский
- АО «Туластройматериалы»
- ООО «Кирпичный завод «БРАЕР»
- АО «Новомосковский завод керамических материалов»
- ООО «Новомосковский завод полимерных труб»
- ПАО «Керамика»
- ООО «Гурово бетон»
- ООО «Малиновский комбинат ЖБИ»
- ООО «Первомайский завод ЖБИ»
- ЗАО «Тула Бетон»
- ООО «Патронная мануфактура»
- ОАО «Товарковский завод высоковольтной арматуры»
- ООО «Фирма «Алькор»
- АО «Электромашиностроительный завод»
- ЗАО «Индустрия Сервис»
- ООО «Энергомаш»
- ООО «ТПК «Вартон»
- ООО «Кессборер»
- ЗАО «Новомебель»
- ООО «Пожнефтехим-Деталь»
- ООО «Гипромаш»
- ООО «Профессиональная Спецодежда»
- ООО «ПрофСпецПоставка»
- ЗАО «Искусственный мех»
- ООО «Кнауф Аквапанель»
- ООО «БРАЕР II»
- ООО «Догрулар»
- ООО «Спецтрансмонолит-Т»
- Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Тульское ЛПУМГ»
- АО «Алексинстройконструкция»
- ГУ ТО «Сервис»
- ООО «Линк Промоборудование»
- ООО «ПМП «Протон»
- ООО «Аурика»
- ООО «Легнум»
- ООО «Презент Упаковка»
- ООО «Тульская гармонь»
- ООО «Алексинский завод «Рубин»
- ООО «Волоть»
- ООО «Тульский электромеханический завод»
- ООО «Тульский завод горно-шахтного оборудования»
- АО «Кимовская машиностроительная компания»
- Филиал ПАО «Квадра» — «Центральная генерация»
-
Филиал АО«Интер РАО — Электрогенерация» «Черепетская ГРЭС имени Д. Г. Жимерина»
-
Филиал АО«СО ЕЭС» Тульское РДУ
- Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — Приокское предприятие магистральных электрических сетей
- Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
- АО «Тульские городские электрические сети»
- ОАО «Щекинская городская электросеть»
- АО «Алексинская электросетевая компания»
- ООО «ПромЭнергоСбыт»
- ООО «Энергосеть»
- АО «ТНС энерго Тула»
- ООО «Новомосковская энергосбытовая компания»
- ООО «Алексинэнергосбыт»
- ПАО «Туланефтепродукт»
- АО «Тулагоргаз»
- АО «Газпром газораспределение Тула»
- ООО «Газпром Межрегионгаз Тула»
- АО «Тулагорводоканал»
- АО «Тулатеплосеть»
- ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»
- ООО «ККС»
- Филиал открытое АО «Пивоваренная компания «Балтика» — «Тульский пивзавод»
- ООО «Каргилл»
- ООО «Тульский хлебокомбинат»
- АО «Тульский молочный комбинат»
-
ИП главаКФХ Аветисян М. Ж.
- ООО «ПХ «Лазаревское»
- АО «Заря»
- ООО «Спасское»
- ООО «Воловская техника»
- ООО «Новопетровское»
- ООО «Плава»
- ООО «Знаменское»
- ООО «Богородицкий альянс»
- ЗАО «Родина»
- ООО «Возрождение»
- ООО «Воловский бройлер»
- ООО «Тульская мясная компания» (ООО «АГРОЭКО»)
- ЗАО «Краснобор»
- Тульская макаронная фабрика — «СИ Групп»
-
АО «Птицефабрика«Тульская»
- ООО «КубаньМасло-ЕМЗ»
- Обособленное подразделение Тульское ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» (бывший Тульский комбинат хлебопродуктов)
- ЗАО «Новомосковский мелькомбинат»
- ООО «Воловосельхозтехника»
- ООО «Белевские сладости»
- ООО «Белевская пастильная мануфактура»
- ООО «Мираторг»
- АО «ПФ «Тульская»
- ООО «Интеркрос Центр»
- ООО «Агрогриб»
- ЗАО «Кимовский хлебокомбинат»
- ОАО «Алексинский мясокомбинат»
- ОАО «Алексинский городской молочный завод»
- ООО «Болоховский хлебозавод»
- ООО «Заокское»
- ООО «Тульский пионер»
- ООО «Авангард»
- Новомосковское ТОП ООО «ТД «Агромаркет»
- ООО «Ордена Ленина племзавод «Новая жизнь» им. И. М. Семенова»
- ООО «ТК «Тульский»
- ООО «КФ «Тореро»
- ООО «Авиаген»
- ООО «Узловский молочный комбинат»
- ООО «Юнилевер Русь»
- ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»
- ООО «Максим Горький плюс»
- ООО «Фан Фан Бейкери»
- ООО «Эталон»
- АО «Куриное царство» филиал «Узловская птицефабрика»
- ООО «Абсолют»
- ООО «Торговый дом «Богучарово-Маркет»
- ООО «Зернопродукт»
- ОАО «Ефремовский хлебозавод»
- ОАО «Ефремовский маслосыродельный комбинат»
- ООО «ТПК «Биофуд»
- ООО «Саф-Нева» филиал в г. Узловая
- ООО «Тульская транспортная компания»
- ГУ ТО «Тулаавтодор»
- ГУ ТО «Тулаупрадор»
- ГУ ТО «Проектная контора»
- ООО «Хартия»
- ООО «МСК-НТ»
- МУП «Благоустройство Веневского района»
- ООО «Дизель»
- ООО «Куркинское»
- НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров»
- АО «Суворовский рынок»
- ООО «ЭНЕРГОКОР-АГРО»
- АО «Спецавтохозяйство»
- ООО «Управляющая компания г. Узловая»
- МУП «Благоустройство Веневского района»
- ООО «СтройСитиТула»
- ООО «Экогринсити»
- ООО «Экосервис +»
- ООО «ЭкоРесурсСервис»
- ООО «Москва»
- ООО «ЖилГаз»
- ООО «Восток-Транс»
- ГУ ТО «Тульские парки»
- ООО «Комбинат нерудоископаемых»
- ООО «Киреевский солепромысел»
- АО «Щебеночный завод Турдейский»
- ООО «Центр-известняк»
- ООО «Тульский Таможенный Терминал»
- ООО «Сфера»
- ГУ ТО «Региональный центр «Развитие»
- Союз «Тульская торгово-промышленная палата»