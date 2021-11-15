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В Тульской области за неделю умерли 111 пациентов с коронавирусом

В Тульской области за неделю умерли 111 пациентов с коронавирусом

Их возраст – от 30 до 92 лет.

По данным регионального оперативного штаба, со 9 по 15 ноября в Тульской области зарегистрировано 1879 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области заболели 64 094 человека.

1832 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 55 873 человека.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 111 пациентов в возрасте от 30 до 92 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 3707 человек.

Сюжет: Коронавирус
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