В Тульской области за неделю умерли 111 пациентов с коронавирусом

Их возраст – от 30 до 92 лет.

По данным регионального оперативного штаба, со 9 по 15 ноября в Тульской области зарегистрировано 1879 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области заболели 64 094 человека.

1832 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 55 873 человека.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 111 пациентов в возрасте от 30 до 92 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 3707 человек.