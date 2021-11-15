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«Тула Официально»: в Telegram запущен чат-бот с важной информацией

«Тула Официально»: в Telegram запущен чат-бот с важной информацией

Пока чат в разработке, но уже сейчас основные функции есть. Myslo посмотрел, что умеет бот и какими знаниями владеет.

В Telegram запустили чат-бот «Тула Официально». Разработчики [региональное правительство] анонсировали, что с помощью чат-бота можно:
 
• cообщить о проблемах в регионе;
• узнать больше о здравоохранении и образовании, газификации и ЖКХ, социальных выплатах и планах развития Тульской области;
• проверить свои знания о Туле и области;
• получить актуальную информацию о ситуации с коронавирусом и пунктах вакцинации.
 
Присоединиться к чат-боту можно по ссылке. Бот сразу включается, без нажатия кнопки старт. И предлагает меню:
 
 
Для того чтобы отправить обращение, бот направит вас на страницу в интернете для авторизации. Подтвердить свою личность придется, введя телефонный номер и название муниципалитета.
 
Как только авторизовались — на выбор новое меню. Обращение можно отправить по разным темам (примерно как на «Открытом регионе»):
 
 
Выбрал тему? Получи список самых распространенных вопросов. Нашли свой — жмите, откроется страничка с ответом.
 
Отпало желание отправлять обращение — жмите отмену и в главное меню.
 
 
Кнопка «База знаний» выдаст вам все местные нормативные акты по выбранной теме. Например:
 
 
Кнопка «Проверить знания о Туле» запустит тест из восьми вопросов:
 
 
В кнопке «Ковид и вакцинация» зашиты сведения только о прививках: прививочных кабинетах, интервью с врачами, и т. д. Про ковид и существующие ограничения в Тульской области, QR-коды, ничего нет. Ну, может быть, пока.
 
 
 
В «Личном кабинете» бот покажет вам все ваши обращения, профиль:
 
 
Авторы отмечают, что чат-бот находится в стадии разработки и продолжает пополняться свежими данными.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:01 0
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