Тулячка выступит на чемпионате мира по эстетической гимнастике

Фото предоставлены Инной Чекарьковой. Авто заставочного фото: Константин Санталов.

Марина начала заниматься гимнастикой с 12 лет, а до этого шесть лет отдала танцам.

– У нас спортивная семья, мы следим за многими соревнованиями, — рассказывает мама Марины Инна. — Помню, смотрели Олимпиаду в Лондоне, где выступали наши гимнасты, и вдруг дочка спросила, почему я не отдала ее в гимнастику.

У девочки несколько лет были проблемы со здоровьем, поэтому данным видом спорта заниматься с детского возраста она не могла. Но со временем Марина всё преодолела и не отступила от своей мечты — пришла в эстетическую гимнастику, в тульскую команду «Роксет».

Вместе с коллективом Марина Чекарькова стала двукратным серебряным призером первенства мира в командном зачете.



Фото из Instagram Марины Чекарьковой.

Благодаря успешному выступлению на таких соревнованиях спортсменки пробились в сборную России.

– Окончив школу с золотой медалью, Марина уехала поступать в Москву, – продолжает Инна Чекарькова. – Перешла заниматься в одну из самых сильных команд России – «Мадонна». Она этого очень хотела, но в состав основной команды попала не сразу – был трехгодичный простой.

На одной из тренировок Марина получила сложнейшую травму – разрыв связок в ступне. Ей сделали операцию, был долгий период восстановления. Вся семья тогда очень поддерживала Марину.



Фото из Instagram Марины Чекарьковой.

Уже после успешной реабилитации Марине Чекарьковой всё-таки удалось пробиться в состав команды. На данный момент тулячка является чемпионкой России и Европы по эстетической гимнастике.

– Огромную поддержку на протяжении всех лет Марине оказывают тренеры из «Роксет» — Галина Николаевна Данько и Ольга Владимировна Поникарова. Хотим выразить им большую благодарность.



Фото из Instagram Марины Чекарьковой.

Сейчас в составе сборной России Марина Чекарькова готовится к чемпионату мира, который пройдет с 19 по 21 ноября в Финляндии. Пожелаем удачи нашей спортсменке и национальной команде!