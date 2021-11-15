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Тулячка выступит на чемпионате мира по эстетической гимнастике
Фото предоставлены Инной Чекарьковой. Авто заставочного фото: Константин Санталов.

Тулячка выступит на чемпионате мира по эстетической гимнастике

21-летняя Марина Чекарькова вошла в состав сборной России.

Марина начала заниматься гимнастикой с 12 лет, а до этого шесть лет отдала танцам.

– У нас спортивная семья, мы следим за многими соревнованиями, — рассказывает мама Марины Инна. — Помню, смотрели Олимпиаду в Лондоне, где выступали наши гимнасты, и вдруг дочка спросила, почему я не отдала ее в гимнастику.

У девочки несколько лет были проблемы со здоровьем, поэтому данным видом спорта заниматься с детского возраста она не могла. Но со временем Марина всё преодолела и не отступила от своей мечты — пришла в эстетическую гимнастику, в тульскую команду «Роксет».

Вместе с коллективом Марина Чекарькова стала двукратным серебряным призером первенства мира в командном зачете.


Фото из Instagram Марины Чекарьковой.

Благодаря успешному выступлению на таких соревнованиях спортсменки пробились в сборную России. 

– Окончив школу с золотой медалью, Марина уехала поступать в Москву, – продолжает Инна Чекарькова. – Перешла заниматься в одну из самых сильных команд России – «Мадонна». Она этого очень хотела,  но в состав основной команды попала не сразу – был трехгодичный простой. 

На одной из тренировок Марина получила сложнейшую травму – разрыв связок в ступне. Ей сделали операцию, был долгий период восстановления. Вся семья тогда очень поддерживала Марину.


Фото из Instagram Марины Чекарьковой.

Уже после успешной реабилитации Марине Чекарьковой всё-таки удалось пробиться в состав команды. На данный момент тулячка является чемпионкой России и Европы по эстетической гимнастике.

– Огромную поддержку на протяжении всех лет Марине оказывают тренеры из «Роксет» — Галина Николаевна Данько и Ольга Владимировна Поникарова. Хотим выразить им большую благодарность.


Фото из Instagram Марины Чекарьковой.

Сейчас в составе сборной России Марина Чекарькова готовится к чемпионату мира, который пройдет с 19 по 21 ноября в Финляндии. Пожелаем удачи нашей спортсменке и национальной команде!

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:58 +2
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