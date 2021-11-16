Где чаще всего тульские полицейские ловят безмасочников

Фото из архива Myslo.

Так, с 8 по 14 ноября на территории региона за отсутствие средств индивидуальной защиты полицейские составили 805 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, из них на объектах розничной торговли — 503, на остановочных павильонах — 159, в зданиях и иных объектах — 101, на общественном транспорте — 41, в медицинских организациях — 1.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, только за 13 ноября сотрудники полиции областного центра, Новомосковска, Щекинского, Ефремовского, Алексинского, Кимовского и Белевского районов выявили 205 фактов нарушений коронавирусных ограничений.