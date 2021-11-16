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Шесть тульских школьников выиграли по миллиону рублей в конкурсе «Большая перемена»

Шесть тульских школьников выиграли по миллиону рублей в конкурсе «Большая перемена»

Педагоги-наставники победителей получат премии по 150 тыс. рублей.

Завершился второй сезон конкурса «Большая перемена», который проводили в рамках национального проекта «Образование». В нем участвовали более 20 тысяч школьников и студентов средних профессиональных образовательных организаций нашего региона. В течение семи месяцев дети проходили творческие и интеллектуальные испытания, решали кейсы, и даже становились авторами новаторских проектов.
 
Финал конкурса для учеников 9-х — 11-х классов проходил в Международном детском центре «Артек» (Крым), с 7 по 13 ноября. Тульскую область представили 13 ребят из Тулы, Алексина, Киреевского и Узловского районов.
 
 
«Среди 11-классников 6 тульских школьников выиграли призы по 1 млн рублей. Среди учеников 9−10 классов 2 школьника стали обладателями премий по 200 тыс. рублей. Ребята смогут потратить деньги на обучение, приобретение собственного жилья или покупку образовательных гаджетов. Педагоги-наставники победителей получат премии по 150 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
С 2021 года конкурс «Большая перемена» относится к олимпиадам первого уровня. За успешное участие в нем ребята получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.
 
Напомним, в этом году во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 2,5 млн школьников с 5 по 11 класс и учащиеся ССУЗов со всей страны.
 
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Шесть тульских школьников выиграли по миллиону рублей в конкурсе «Большая перемена», Фото: 1
Шесть тульских школьников выиграли по миллиону рублей в конкурсе «Большая перемена», Фото: 2
Шесть тульских школьников выиграли по миллиону рублей в конкурсе «Большая перемена», Фото: 3
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:01 +1
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