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Хорошо спрятался: На ул. Октябрьской в Туле поставили светофор-невидимку

Хорошо спрятался: На ул. Октябрьской в Туле поставили светофор-невидимку

Пешеходный светофор буквально спрятан за установленным там же столбом.

О новом светофоре, установленном на ул. Октябрьской, в редакцию сообщили читатели. Способ и место установки светофора действительно делают его работу бессмысленной. Судите сами:

Почему так получилось, объяснить трудно.

И если в темное время суток догадаться о существовании сигналов для пешеходов еще как-то можно, то днем это практически нереально.

Говорят, такие же светофоры видели и в других уголках Тулы. Видели? Пишите в комментариях!

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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Леонид Почекин
сегодня, в 18:20 +14
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