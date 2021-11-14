Хорошо спрятался: На ул. Октябрьской в Туле поставили светофор-невидимку
Пешеходный светофор буквально спрятан за установленным там же столбом.
О новом светофоре, установленном на ул. Октябрьской, в редакцию сообщили читатели. Способ и место установки светофора действительно делают его работу бессмысленной. Судите сами:
Почему так получилось, объяснить трудно.
И если в темное время суток догадаться о существовании сигналов для пешеходов еще как-то можно, то днем это практически нереально.
Говорят, такие же светофоры видели и в других уголках Тулы. Видели? Пишите в комментариях!
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