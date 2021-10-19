Зебра в никуда: в Туле обустроили переход с парковки в газон

Туляков удивил необычный пешеходный переход на ул. Серебровской. Одна его сторона упирается в уличную парковку с бордюром, другая — в газон. Переход совсем свежий, на него только-только нанесли разметку. Неподалеку — кучка щебенки, а точнее — надежда, что работы продолжатся. В противном случае этот переход может возглавить рейтинг самых удивительных пешеходных переходов Тулы.

Стоит отметить, что жители часто поднимают шум, когда работы еще не завершены. И иногда правильно делают. Живой пример – дорожка к детсаду в Веневе:

Жители подняли волну возмущения, подрядчики поспешили оправдаться: мол, еще ничего не готово. В итоге стало известно, что трубы уберут-таки под землю.

Кстати, переходы в никуда в Туле – не редкость.

коптево

В Коптево у жителей был выбор, куда идти – в кювет или в кусты. Примерно через три часа после того, как на Myslo была опубликована новость о переходе, подрядчик всё исправил.

платоновский парк

Переходом при выходе из Платоновского парка очень гордились его устроители. Говорили о безопасности и комфорте. А вышло всё примерно так:

Оказалось, между тем, как идут люди, и тем, как хочет администрация, – расстояние метров в 15.

А вам попадались такие нелепые переходы? Пишите в комментариях! Фото приветствуется!