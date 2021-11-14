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Стартовал третий этап розыгрыша 100 тысяч рублей среди вакцинированных
Фото pixabay.com

Стартовал третий этап розыгрыша 100 тысяч рублей среди вакцинированных

Третий тираж проведут 16 ноября. Выигравших будет тысяча.

Участвовать в акции смогут все, кто вакцинировался одним из российских препаратов для профилактики коронавируса. Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру сертификата.
 
Компьютер выберет 1000 победителей, каждый из них получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей.
 
Дополнительная информация доступна в личном кабинете на портале Госуслуг (также проверить выигрыш можно на сайте бонусзаздоровье.рф)
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сегодня, в 17:30 −8
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