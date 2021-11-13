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Тульские пловцы взяли золото на Кубке мира в Египте
Фото: vk.com/minsport71

Тульские пловцы взяли золото на Кубке мира в Египте

За первенство в общекомандном зачёте боролись 35 сборных.

В египетском Шарм-ель-Шейхе прошел финал Кубка мира по плаванию на открытой воде в ластах. Сборная Тульской области завоевала главный трофей, заняв первое место и опередив 35 команд-участниц.

Наш регион на международных стартах представляли спортсмены областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Тульских пловцов подготовили заслуженные тренеры России Н. П. Дудченко  и М. Ю. Васильева.

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