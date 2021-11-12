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Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 270 случаев заболевания и 16 смертей

Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 270 случаев заболевания и 16 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 270 случаев коронавируса, 260 человек выздоровели, 16 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 63 293 жителя региона, 55 090 вылечились, 3 661 умер.

Ситуация в России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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