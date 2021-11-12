Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 270 случаев заболевания и 16 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 270 случаев коронавируса, 260 человек выздоровели, 16 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 63 293 жителя региона, 55 090 вылечились, 3 661 умер.
Ситуация в России за сутки следующая:
вчера, в 15:30, 81 2666 -25
вчера, в 13:26, 349 7909 -61
вчера, в 11:45, 60 1929 -4
вчера, в 11:34, 151 9817 -43
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