Кто в Тульской области больше всех заработал за 8 месяцев?
Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в регионе за январь-август 2021 года.
Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики
Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 27 051,4 руб.
Более подробная информация – в таблице:
|Название
|январь-август 2021 г.
|
август
|
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
|40129,6
|42772,6
|добыча полезных ископаемых
|45768,5
|47815,7
|обрабатывающие производства
|48030,2
|49706,1
|
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха
|48466,2
|47549
|водоснабжение
|32297,1
|33075,6
|строительство
|37219,1
|39475,3
|
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
|32742,9
|34999,1
|транспортировка и хранение
|38697,4
|40924,6
|
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
|27051,4
|28383,6
|
деятельность в области информации
и связи
|52131,1
|54217,6
|деятельность финансовая и страховая
|63738,6
|65364
|
деятельность по операциям
с недвижимостью
|31550,8
|33311,3
|
деятельность профессиональная,
научная, техническая
|57909,1
|57448,4
|
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги
|27589,9
|27621,2
|
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение
|45687,3
|45648
|образование
|33148,4
|22217,1
|
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
|40814,2
|40712,5
|
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений
|51521,4
|53947,2
|предоставление прочих видов услуг
|28183,3
|28901,4
Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?
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