Кто в Тульской области больше всех заработал за 8 месяцев?

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в регионе за январь-август 2021 года.

Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата у них составила 63 738,6 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 27 051,4 руб.

Более подробная информация – в таблице:

Название январь-август 2021 г. август

2021 г. сельское, лесное хозяйство,

охота, рыболовство и рыбоводство 40129,6 42772,6 добыча полезных ископаемых 45768,5 47815,7 обрабатывающие производства 48030,2 49706,1 обеспечение электрической энергией,

газом и паром, кондиционирование

воздуха 48466,2 47549 водоснабжение 32297,1 33075,6 строительство 37219,1 39475,3 торговля, ремонт автотранспортных

средств и мотоциклов 32742,9 34999,1 транспортировка и хранение 38697,4 40924,6 деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания 27051,4 28383,6 деятельность в области информации

и связи 52131,1 54217,6 деятельность финансовая и страховая 63738,6 65364 деятельность по операциям

с недвижимостью 31550,8 33311,3 деятельность профессиональная,

научная, техническая 57909,1 57448,4 деятельность административная и

сопутствующие доп. услуги 27589,9 27621,2 гос. управление и обеспечение

военной безопасности; соц. обеспечение 45687,3 45648 образование 33148,4 22217,1 деятельность в области здравоохранения

и социальных услуг 40814,2 40712,5 деятельность в области

культуры, спорта и организации досуга и развлечений 51521,4 53947,2 предоставление прочих видов услуг 28183,3 28901,4

Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?