новости
новости
Регистрация
Кто в Тульской области больше всех заработал за 8 месяцев?

Кто в Тульской области больше всех заработал за 8 месяцев?

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в регионе за январь-август 2021 года.

Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата у них составила 63 738,6 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 27 051,4 руб. 

Более подробная информация – в таблице:

Название январь-август 2021 г.

август
2021 г.
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство		 40129,6 42772,6
добыча полезных ископаемых 45768,5 47815,7
обрабатывающие производства 48030,2 49706,1
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха		 48466,2 47549
водоснабжение 32297,1 33075,6
строительство 37219,1 39475,3
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов		 32742,9 34999,1
транспортировка и хранение 38697,4 40924,6
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания		 27051,4 28383,6
деятельность в области информации
и связи		 52131,1 54217,6
деятельность финансовая и страховая 63738,6 65364
деятельность по операциям
с недвижимостью		 31550,8 33311,3
деятельность профессиональная,
научная, техническая		 57909,1 57448,4
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги		 27589,9 27621,2
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение		 45687,3 45648
образование 33148,4 22217,1
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг		 40814,2 40712,5
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений		 51521,4 53947,2
предоставление прочих видов услуг 28183,3 28901,4
 

Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:30 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Туластатстатистикасредняя зарплата
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 270 случаев заболевания и 16 смертей
Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 270 случаев заболевания и 16 смертей
Новогодняя елка обойдется Туле в 1,1 млн рублей
Новогодняя елка обойдется Туле в 1,1 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.