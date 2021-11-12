Призы среди вакцинированных туляков разыграют 15 ноября в прямом эфире
Победителями викторины станут 13 человек.
15 ноября в 18.30 в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР» состоится первый розыгрыш призов викторины «Иммунитет+».
Среди участников при помощи генератора случайных чисел будут определены 13 победителей.
Призами станут сертификаты на приобретение бытовой техники, часы, телевизоры, смартфоны и автомобиль Haval. Квартиру разыграют в одном из следующих розыгрышей.
Напоминаем, принять участие в викторине могут жители региона старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат.
Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте https://иммунитет71.рф.
Ответы на самые популярные вопросы о викторине читайте по ссылке.
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