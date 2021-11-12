Призы среди вакцинированных туляков разыграют 15 ноября в прямом эфире

15 ноября в 18.30 в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР» состоится первый розыгрыш призов викторины «Иммунитет+».

Среди участников при помощи генератора случайных чисел будут определены 13 победителей.

Призами станут сертификаты на приобретение бытовой техники, часы, телевизоры, смартфоны и автомобиль Haval. Квартиру разыграют в одном из следующих розыгрышей.

Напоминаем, принять участие в викторине могут жители региона старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат.

Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте https://иммунитет71.рф.

Ответы на самые популярные вопросы о викторине читайте по ссылке.