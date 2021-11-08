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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 270 случаев заболевания и 16 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 270 случаев заболевания и 16 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 270 случаев коронавируса, столько же человек выздоровели, 16 человек скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 62 215 жителей региона, 54 041 человек вылечился, 3596 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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