Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 270 случаев заболевания и 16 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 270 случаев коронавируса, столько же человек выздоровели, 16 человек скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 62 215 жителей региона, 54 041 человек вылечился, 3596 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:31, 22 474 -1
сегодня, в 10:12, 131 3702 -17
По QR-коду в ТЦ и самоизоляция для людей 60+: какие ограничения в Туле начнут действовать с 8 ноября
сегодня, в 07:35, 154 5729 -30
вчера, в 16:01, 32 4350 1
Другие статьи по темам
Место